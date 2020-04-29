В Кирове местный энтузиаст создал сайт с визуализацией статистики по коронавирусу

Кировчанин разработал сайт, визуализирующий статистику заражений коронавирусом в нашем регионе. По информации с портала, на нем представлена только визуальная составляющая - данные создатель ресурса берет из официальных источников: областные Минздрав и Роспотребнадзор.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

На сайте представлена карта Кировской области, поделенная на районы, которые обозначены красным цветом в зависимости от количества случаев заражений в них. Чем больше зафиксировано заболевших, тем ярче цвет. Кроме того, при наведении курсора на нужный район показывается количество случаев заражения, зафиксированных в нем.

Под картой также находится три графика: по количеству подтвержденных случаев, общая статистика заболевания по региону и скорость распространения вируса. Последний показывает сравнение Кировской области с Москвой, Италией и Россией в целом.

График показывает количество случаев заражения на миллион населения. Фото: denywhite.ru/covid/

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

«Комсомолка» пообщалась с местным энтузиастом. Зовут нашего героя Денис Белов, и в планах у него - дальнейшее развитие своего портала. К примеру, сейчас он хочет добавить на карту индекс самоизоляции, который публикует Яндекс. Также кировчанин собирается улучшить карту по районам и сделать ее информативнее. Сейчас он ориентируется на данные из официальных источников, которые есть в свободном доступе. Кроме того, разработчику интересно сравнить наш регион с другими областями, похожими на нашу - к примеру, по плотности населения и иным параметрам.

Другие регионы, по словам Дениса, на его карте не появятся - его интересует только родной край, а информация по другим областям спокойно собирается и визуализируется на карте Яндекса. Сторонние данные добавляться будут только с целью сравнения нашего региона с другими. Как говорит разработчик, не во всех субъектах России есть культура свободного предоставления информации, и собирать ее приходится по публикуемым картинкам. А заниматься этим делом одному человеку по всей стране, увы, невозможно.

Все данные, которые публикует Денис, можно свободно скачать в любом удобном для обработки формате. Пожелаем нашему энтузиасту удачи в дальнейших начинаниях!