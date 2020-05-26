Кирово-чепецкая компания задолжала своим работникам более 450 тысяч рублей
ООО «Ламель Пром» не выплачивала своим работникам заработную плату с декабря 2019 по март 2020 года. 19 сотрудников компании остались без честно заработанных средств. В прокуратуре Кировской области рассказали, что сейчас Следком возбудил уголовное дело по факту невыплаты денег свыше двух месяцев. Помимо этого, результаты проверки послужили основанием для возбуждения в отношении ООО производства по делу об административном правонарушении.
Напомним, что еще одна компания в Кировской области задолжала своим бывшим работникам заработную плату за январь и февраль 2020 года. Долги составили 850 тысяч рублей.
Сотрудники кировской прокуратуры просят обращаться на «горячую линию» по номеру 38-11-53 по вопросам защиты трудовых прав граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU