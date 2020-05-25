В Кировской области компания не заплатила своим работникам 850 тысяч рублей

25 Май 2020 2020-05-25T14:30:46+03:00

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ООО «Древ-Пром» задолжала своим бывшим работникам заработную плату за январь и февраль 2020 года. Долги составили 850 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

В ведомстве сообщили, что компания не выплачивала зарплату 18 работникам. Результаты проверки послужили основанием для возбуждения административного правонарушения. Прокурор Мурашинского района обратился в суд с исковыми заявлениями. Он потребовал взыскать с ООО «Древ-Пром» в пользу бывших работников невыплаченную заработную плату. Сейчас компания погасила все долги.

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ИСТОЧНИК KP.RU