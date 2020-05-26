Кировский бизнес должен пережить экономические трудности

26 Май 2020 2020-05-26T12:11:27+03:00

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Сегодня, 26 мая, представители кировского бизнеса отмечают профессиональный праздник - День российского предпринимательства. Этот год для коммерсантов выдался очень непростым. В условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции многие вынуждены были временно прекратить свою деятельность. Компании понесли значительные убытки. Но уход с рынка даже самых небольших компаний может повлечь достаточно серьезные негативные последствия. Ведь предприниматели обеспечивают рабочими местами не только себя, но и жителей региона, создают товары и услуги для удовлетворения потребностей общества, в том числе уникальную продукцию по индивидуальным заказам. Надеемся, что кировские предприниматели смогут не только пережить непростую экономическую ситуацию, но и в дальнейшем успешно развивать свой бизнес. А власти региона смогут оказать коммерческим компаниям всю необходимую поддержку.

Коллектив газеты «Комсомольская правда» - Киров» от всей души желает всем предпринимателям нашего региона оптимизма и веры в свои силы, роста доходов и процветания вашему бизнесу. Здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!

ИСТОЧНИК KP.RU