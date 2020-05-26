Из Кирова можно будет улететь в Симферополь и Сочи

26 Май 2020 2020-05-26T11:13:08+03:00

В Кирове с июня возобновляются рейсы на юг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кирове с июня возобновляются рейсы на юг. Об этом сообщает официальная группа «Аэропорт Победилово».

Начиная с 3 июня перелеты по маршруту Киров-Симферополь откроет компания «ИрАэро». Рейсы запланированы раз в неделю, по средам.

С 1 июля полеты возобновит компания «Nordwind». Ее самолетами тоже можно будет добраться до Симферополя. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

С 13 июля авиакомпания «Победа» тоже открывает полеты в южном направлении. Рейсы до Сочи будут выполняться 3 раз в неделю.

Напомним, что с первого июня из Кирова «Победа» будет совершать перелеты в Москву. В дальнейшем компания планируют возобновить рейсы в Петербург.

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ИСТОЧНИК KP.RU