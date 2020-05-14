2020-05-14T08:11:58+03:00
Общество

Крупнейшая авиакомпания возобновляет полеты из Кирова

С первого июня «Победа» будет совершать рейсы в Москву
Виктор Карпов
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В компании сообщили, что более 60% всех билетов на июнь будут предложены по цене от 499 до 2999 рублей.В компании сообщили, что более 60% всех билетов на июнь будут предложены по цене от 499 до 2999 рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Авиакомпания «Победа» планируют поэтапно возобновить полеты по России. Так, с 1 июня перевозчик вернется в Киров. Информация об этом появилась на официальном сайте кировского аэропорта.

С первого июня из Кирова «Победа» будет совершать рейсы в Москву. В дальнейшем компания планируют возобновить полеты в Петербург и Сочи.

- Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по цене 499-2999 рублей, - заявляют в авиакомпании.

Напомним, что «Победа» приостановила полеты с 1 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Впервые авиакомпания пришла на кировский рынок перевозчиков в начале 2017 года. За это время пассажиропоток аэропорта «Победилово» увеличился на 88%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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