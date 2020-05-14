Крупнейшая авиакомпания возобновляет полеты из Кирова

14 Май 2020 2020-05-14T08:11:58+03:00

В компании сообщили, что более 60% всех билетов на июнь будут предложены по цене от 499 до 2999 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

С первого июня «Победа» будет совершать рейсы в Москву

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Авиакомпания «Победа» планируют поэтапно возобновить полеты по России. Так, с 1 июня перевозчик вернется в Киров. Информация об этом появилась на официальном сайте кировского аэропорта.

С первого июня из Кирова «Победа» будет совершать рейсы в Москву. В дальнейшем компания планируют возобновить полеты в Петербург и Сочи.

- Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по цене 499-2999 рублей, - заявляют в авиакомпании.

Напомним, что «Победа» приостановила полеты с 1 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Впервые авиакомпания пришла на кировский рынок перевозчиков в начале 2017 года. За это время пассажиропоток аэропорта «Победилово» увеличился на 88%.

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ИСТОЧНИК KP.RU