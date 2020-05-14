Крупнейшая авиакомпания возобновляет полеты из Кирова
Авиакомпания «Победа» планируют поэтапно возобновить полеты по России. Так, с 1 июня перевозчик вернется в Киров. Информация об этом появилась на официальном сайте кировского аэропорта.
С первого июня из Кирова «Победа» будет совершать рейсы в Москву. В дальнейшем компания планируют возобновить полеты в Петербург и Сочи.
- Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по цене 499-2999 рублей, - заявляют в авиакомпании.
Напомним, что «Победа» приостановила полеты с 1 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Впервые авиакомпания пришла на кировский рынок перевозчиков в начале 2017 года. За это время пассажиропоток аэропорта «Победилово» увеличился на 88%.
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ИСТОЧНИК KP.RU