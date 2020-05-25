«Театр на Спасской» завершает театральный сезон 2019-2020
28 мая «Театр на Спасской» досрочно завершает 84-й театральный сезон. Сообщение об этом появилось на официальной сайте театра.
- Закроем досрочно и вопреки планам, которые с большой любовью составляла команда театра на этот сезон. Но какими бы ни были внешние обстоятельства, они не отменят нашей любви к вам, - написали в группе театра.
Сотрудники театра рассказали, что для зрителей подготовлен специальный видеобзор главных событий сезона 2019-2020. Это будет финальная онлайн-встреча. Также зрители могут проголосовать за главное событие сезона.
В июле команда театра вернется из отпуска и приступит к репетиции постановок, которые были отменены из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU