«Театр на Спасской» завершает театральный сезон 2019-2020

25 Май 2020 2020-05-25T17:02:12+03:00

Изменить размер текста: A A

28 мая «Театр на Спасской» досрочно завершает 84-й театральный сезон. Сообщение об этом появилось на официальной сайте театра.

- Закроем досрочно и вопреки планам, которые с большой любовью составляла команда театра на этот сезон. Но какими бы ни были внешние обстоятельства, они не отменят нашей любви к вам, - написали в группе театра.

Сотрудники театра рассказали, что для зрителей подготовлен специальный видеобзор главных событий сезона 2019-2020. Это будет финальная онлайн-встреча. Также зрители могут проголосовать за главное событие сезона.

В июле команда театра вернется из отпуска и приступит к репетиции постановок, которые были отменены из-за коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU