2020-05-25T17:02:12+03:00
Общество

«Театр на Спасской» завершает театральный сезон 2019-2020

Артисты подготовили для зрителей специальный видеобзор главных событий года
Виктор Карпов
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28 мая «Театр на Спасской» досрочно завершает 84-й театральный сезон. Фото: vk.com/theateronthespasskaya28 мая «Театр на Спасской» досрочно завершает 84-й театральный сезон. Фото: vk.com/theateronthespasskaya
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28 мая «Театр на Спасской» досрочно завершает 84-й театральный сезон. Сообщение об этом появилось на официальной сайте театра.

- Закроем досрочно и вопреки планам, которые с большой любовью составляла команда театра на этот сезон. Но какими бы ни были внешние обстоятельства, они не отменят нашей любви к вам, - написали в группе театра.

Сотрудники театра рассказали, что для зрителей подготовлен специальный видеобзор главных событий сезона 2019-2020. Это будет финальная онлайн-встреча. Также зрители могут проголосовать за главное событие сезона.

В июле команда театра вернется из отпуска и приступит к репетиции постановок, которые были отменены из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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