Коронавирус в Кирове, последние новости на 25 мая 2020 года: большинство вновь выявленных случаев – из Вятскополянского и Малмыжского районов

В Кировской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом по-прежнему остается сложной. За последние сутки выявили 63 инфицированных жителей региона. Госпитализировано из Кирова 9 человек, из Вятскополянского района 20, из Малмыжского - 25. Выписались из инфекционных больниц 28 пациентов.

Таким образом, по информации на 24 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1326 случаев заражения коронавирусом;

- 790 пациентов выздоровели;

- 8 человек умерли;

- 5795 кировчан, в том числе 819 детей, находятся на домашнем карантине;

- 15662 жителей региона, в том числе 1798 детей, сняты с домашнего карантина за весь период;

- 2300 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

Состояние пациентов оценивается преимущественно как стабильное. В реанимации находятся 12 человек. Восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Наиболее острая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районах. На этих территориях ограничения режима самоизоляции не снимаются. По данным регионального Минздрава, большинство тяжелых пациентов в инфекционных стационарах для лечения заболевших коронавирусом, родом как раз из Вятских Полян.

22 мая в Вятских Полянах и Уржуме состоялись выездные заседания оперштаба по предотвращению распространения коронавируса. Как выяснилось, прирост заразившихся коронавирусом в Малмыжском районе вызван вспышкой заболеваний на одном из предприятий ПАО «Газпром». Его работники отправятся на карантин, предприятие же перейдет на вахтовый метод работы, причем в срочном порядке.

Из-за коронавируса многие перешли на удаленную работу. Кировский арбитражный суд не остался в стороне. 19 мая прошло первое заседание в формате онлайн-конференции. Никаких технических сбоев, по словам участников, не было, и процесс прошел в штатном режиме. Скорее всего, практика проведения заседаний в онлайн-формате останется даже после того, как карантин снимут окончательно.

Определилась дата сдачи ЕГЭ для школьников всей страны, в том числе Кировской области. Экзамены для выпускников 11 классов начнутся 29 июня по решению Минпросвещения РФ. В связи с пандемией коронавируса дату несколько раз сдвигали и в итоге назначили окончательную. Напомним, в текущем году ЕГЭ сдавать будут только те выпускники, которые планируют после окончания школы поступать в вузы. Для остальных одиннадцатиклассников экзамены отменены. Девятиклассники тоже лишились своих обязательных экзаменов. Отметки в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

К слову об учебе. Традиционного проведения «последних звонков» в Кирове в этом году не предвидится. Церемонию прощания с школами перенесут в онлайн-формат. Каждое учреждение самостоятельно выберет дату мероприятия, однако городской департамент образования рекомендует запланировать его на 5 июня 2020 года.

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