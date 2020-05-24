2020-05-24T11:43:43+03:00
Общество

Театральную площадь полностью обновят в 2020 году

Второй этап ремонтных работ пройдет в июне
Виктор Карпов
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На центральной части Театральной площади заменили асфальт. Фото: admkirov.ruНа центральной части Театральной площади заменили асфальт. Фото: admkirov.ru
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В текущем году подрядчик планирует приступить ко второму этапу работ. В пресс-службе администрации города сообщили, что в 2020 году есть возможность выполнить полноценный ремонт Театральной площади. Ранее работы были запланированы на 2021 год.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры сообщили, что в ближайшие дни объявят аукцион по выбору подрядной организации. Второй этап работ планируют начать в июне.

Сейчас на центральной части Театральной площади заменили асфальт. Работы провели на 2802,5 квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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