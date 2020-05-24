Театральную площадь полностью обновят в 2020 году
В текущем году подрядчик планирует приступить ко второму этапу работ. В пресс-службе администрации города сообщили, что в 2020 году есть возможность выполнить полноценный ремонт Театральной площади. Ранее работы были запланированы на 2021 год.
В управлении дорожной и парковой инфраструктуры сообщили, что в ближайшие дни объявят аукцион по выбору подрядной организации. Второй этап работ планируют начать в июне.
Сейчас на центральной части Театральной площади заменили асфальт. Работы провели на 2802,5 квадратных метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU