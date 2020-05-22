В Кирове отремонтировали центральную часть Театральной площади

22 Май 2020 2020-05-22T14:56:44+03:00

Сейчас подрядчики проводят поднятие горловин колодцев к поверхности площади. Фото: admkirov.ru

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В Кирове на Театральной площади заменили амфальт. Работы провели на площади 2802,5 квадратных метров.

В пресс-службе администрации города рассказали, что «сейчас подрядчики проводят поднятие горловин колодцев к поверхности площади. Вокруг люка на асфальте вырезается окружность заданной глубины, затем полости заполняются асфальтобетонной смесью, устанавливается крышка люка, и все это уплотняется дорожным катком».

Работники рассчитывают, что за сегодня успеют выполнить подъем шести горловин колодцев на Театральной площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU