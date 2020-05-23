Коллектив Кировэнерго скорбит по поводу смерти Николая Михайловича Липатникова

23 Май 2020 2020-05-23T11:47:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Коллектив филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» скорбит по поводу смерти основателя Вятской торгово-промышленной палаты, Почетного гражданина Кировской области Липатникова Николая Михайловича и выражает глубокое соболезнование его родным и близким.

Николай Михайлович всегда был одной из ключевых фигур кировского бизнес-сообщества. Основанная им Вятская торгово-промышленная палата многие годы объединяла под своим началом ведущие предприятия региона. Всей своей деятельностью Николай Михайлович содействовал развитию вятской промышленности. На платформе ВТПП всегда поднимались самые актуальные и злободневные вопросы, от решения которых зависела судьба многих предприятий. И в этом смысле Кировэнерго - не исключение. Благодаря содействию Николая Михайловича, в энергетической отрасли региона неоднократно удавалось перевести диалог с потребителями и партнерами в конструктивное русло, а все вопросы решить оперативно.

Мы запомним Николая Липатникова как жизнелюбивого, яркого, талантливого и неравнодушного человека, всей душой болеющего за развитие и процветание экономики Кировской области.

Светлая память о Николае Михайловиче навсегда останется в наших сердцах, а его имя - в истории Вятского края.

ИСТОЧНИК KP.RU