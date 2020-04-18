2020-04-18T13:30:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: еще одного вылечившегося пациента выписали из больницы

Всего в регионе вылечились от новой инфекции 14 человек
Виктор Карпов
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Всего в регионе выздоровели и выписались уже 14 пациентовВсего в регионе выздоровели и выписались уже 14 пациентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 17. Новые случаи инфицирования зарегистрированы среди горожан вернувшихся из Москвы и контактных лиц ранее зараженных. На 17 апреля из больницы выписали еще одного пациента. Напомним, что 16 апреля, из инфекционной больницы города выписали еще троих выздоровевших пациентов.

На сегодняшний день, 18 апреля, в Кировской области:

- 142 случаев заражения коронавирусом;

- 14 случаев выздоровления;

- 2 случая смерти;

- 2431 человека, в том числе 207 ребенка, находятся на домашнем карантине;

- 1587 исследований на коронавирус провели местные лаборатории;

- 1146 человек прошли обследование на инфекцию.

Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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