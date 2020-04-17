Коронавирус в Кирове: трое пациентов выздоровели

17 Апр 2020 2020-04-17T11:41:54+03:00

Всего в регионе выздоровели и выписались уже 13 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего в регионе вылечились от новой инфекции 13 человек

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В Кировской области количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 21. Новыми инфицированными стали горожане, вернувшиеся из Москвы, и контактные лица госпитализированных ранее зараженных. Кроме того, накануне, 16 апреля, из инфекционного госпиталя выписали еще троих выздоровевших пациентов.

На сегодняшний день, 17 апреля, в Кировской области:

- 125 случаев заражения коронавирусом;

- 13 случаев выздоровления;

- 2 случая смерти;

- 1782 человека, в том числе 174 ребенка, находятся на домашнем карантине;

- 1587 исследований на коронавирус провели местные лаборатории;

- 1146 человек прошли обследование на инфекцию.

Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU