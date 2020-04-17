Коронавирус в Кирове: трое пациентов выздоровели
В Кировской области количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 21. Новыми инфицированными стали горожане, вернувшиеся из Москвы, и контактные лица госпитализированных ранее зараженных. Кроме того, накануне, 16 апреля, из инфекционного госпиталя выписали еще троих выздоровевших пациентов.
На сегодняшний день, 17 апреля, в Кировской области:
- 125 случаев заражения коронавирусом;
- 13 случаев выздоровления;
- 2 случая смерти;
- 1782 человека, в том числе 174 ребенка, находятся на домашнем карантине;
- 1587 исследований на коронавирус провели местные лаборатории;
- 1146 человек прошли обследование на инфекцию.
Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU