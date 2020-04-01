2020-04-01T21:04:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В кировской больнице №9 врачей заперли на двухнедельный карантин

У одного из пациентов тест-система показала положительный результат на коронавирус
Карина Нагисова
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Весь медперсонал и пациентов отправили на двухнедельный карантин.Весь медперсонал и пациентов отправили на двухнедельный карантин.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Кировскую больницу №9 изолировали на две недели вместе с врачами. Достоверный источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил «Комсомолке», что в больнице обнаружили пациента, у которого тест-система выявила подозрение на коронавирус. Его и контактных лиц немедленно доставили в кировскую инфекционную больницу. Весь медперсонал и пациентов отправили на двухнедельный карантин, заперев их, по сути, в больнице.

Пока по официальным данным в Кировской области зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом. По сообщению правительства региона, сейчас в инфекционной больнице находятся семеро пациентов с подтвержденным диагнозом, девять «подозреваемых» на заражение и 28 человек, вернувшихся из-за границы и контактных с ними лиц без признаков ОРВИ.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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