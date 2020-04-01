2020-04-01T18:24:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Кирове: как она выглядит и что из себя представляет

Губернатор области ответил на наиболее интересующие население вопросы
Маргарита Акагиева
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Все кировчане должны по возможности не выходить из дома без крайней необходимости.Все кировчане должны по возможности не выходить из дома без крайней необходимости.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Объявление о самоизоляции Кировской области и соответствующее постановление наделало немало шуму и паники среди населения. Губернатор региона Игорь Васильев дал интервью городскому филиалу одной из федеральных радиостанций, в котором ответил на наиболее интересующие людей вопросы.

КРАТКО И ПО ФАКТАМ

- Предпринятых ранее мер по сдерживанию распространения инфекции оказалось недостаточно. Со вчерашнего дня в силу вступило постановление правительства Кировской области, объявляющее всеобщий режим самоизоляции. «Сегодня все, кто не задействован на непрерывных производствах, в организации жизнедеятельности граждан, на сельхозпредприятиях, должны по возможности остаться дома, чтобы прекратить распространение инфекции», - сказал Игорь Васильев;

- самоизоляция касается граждан на непродолжительный период. Закрывать регион и тем более сельхозпредприятия и другие организации, обеспечивающие область, не собираются ни в коем случае. Они поставляют продукты во множество торговых точек по всей стране, и это нельзя остановить, иначе пострадает экономика региона;

- никакие специальные пропуска и разрешения вводить не собираются, и отчитываться ни перед кем, чтобы сходить в магазин, тоже не требуется. Все введенные меры, по словам губернатора, основаны на личной ответственности кировчан и их заботе о собственном здоровье. Все население области просят осознанно отнестись к принятым мерам;

- с кировчанами, в том числе родителями детей, ушедших на дистанционное обучение, кировская полиция будет проводить разъяснительную работу. Население должно понимать, что их дети в это время должны продолжать учиться, сидеть дома и по возможности ограничить свои контакты;

Школьники должны продолжать учиться в это время и по возможности ограничить свои контакты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьники должны продолжать учиться в это время и по возможности ограничить свои контакты.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- все службы города и области работают на 100%. Конечно, не весь штат организаций находится на работе, но все жалобы рассматриваются, и все предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения, работают;

- регион полностью готов к приему зараженных коронавирусом и оказанию им помощи. В области есть достаточное количество аппаратов ИВЛ, современное оборудование, госслужба скорой помощи и большой автопарк;

- правительство области готово помогать простым кировчанам и предпринимателям в это время. Население освободили от уплаты взносов за капремонт на три месяца. Сейчас разрабатывают меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса как на федеральном, так и региональном уровне. Все, что возможно осуществить, будет предпринято.

Напоследок губернатор региона выразил благодарность врачам за достойную подготовку к ситуации и отличную работу. Напомним, из 12 зараженных из кировской инфекционной больницы выписали уже пятерых вылеченных пациентов. И это, несомненно, заслуга наших врачей.

ВАЖНО

Правительство Кировской области выражает надежду на сознательность населения региона. Просьба всем жителям региона не покидать свои дома без крайней на то необходимости. И, конечно, не забывать о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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