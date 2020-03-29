Соблазна выйти на улицу не будет: погода в Кирове на нерабочую неделю

29 Март 2020 2020-03-29T17:10:11+03:00

Какая бы погода ни была на улице, призываем вас не поддаваться соблазну и остаться дома. Фото: Алексей ФОКИН

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Весна снова уходит из Кировской области, да оно и к лучшему - меньше будет соблазна выходить на улицу во время объявленного карантина. Для тех же горожан, кто остается работать на грядущей неделе, «Комсомолка» с помощью сервиса rp5.ru составила прогноз на ближайшие пять дней.

В понедельник, 30 марта, все еще тепло, но температура уже идет на спад. С утра еще будет проглядывать солнышко, а вот днем небо плотно затянет тучами. Обещается небольшой дождь и до 9 градусов тепла. Вечером погода резко ухудшится - ближе к ночи термометры покажут +1, а на улице пойдет дождь со снегом.

Во вторник, 31 марта, станет еще хуже. Весь день будет держаться стабильный «минус» - до -40С днем. Обильный снег в течение всего дня и порывы ветра до 14 м/с прилагаются бонусом. Надеемся, что кировская администрация тоже читает прогноз погоды, и это не станет для нее неожиданностью.

В среду, 1 апреля, никаких розыгрышей - по-прежнему холодно, от -2 до -6. Снег будет идти весь день, но после полудня обещает выглянуть солнышко.

В четверг, 2 апреля, температура вновь пойдет на подъем и дойдет до +1 градуса. Небольшой снег и сильный ветер, опять-таки, в подарок. Правда, вечером снова ударит небольшой мороз, так что все, что успеет выпасть, к вечеру заледенеет. Ходите аккуратнее!

В пятницу, 3 апреля, вновь установится «плюс» - до +4 градусов днем. Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Ближе к ночи похолодает до +2 градусов. Надеемся, что гололеда не будет.

Напоминаем, что грядущая неделя объявлена нерабочей, а в Кировской области установлен карантин. Какая бы погода ни была на улице, призываем вас не поддаваться соблазну и остаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU