2020-03-23T13:45:50+03:00
Происшествия

Весна все-таки придет: погода в Кирове на наступившую рабочую неделю

Температура наконец пойдет в «плюс»
Анастасия РОМАНОВА
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Весна наконец-то полноценно придет в Кировскую область.Весна наконец-то полноценно придет в Кировскую область.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Начало новой рабочей недели выдастся по-зимнему прохладным. А на дворе, на минуточку, конец марта! «Комсомолка» при помощи Яндекс.Погоды расскажет, как правильно одеться и что кировчан ждет в ближайшие пять дней.

Понедельник, 23 марта, обещается ясным и прохладным. Днем потеплеет до 0 градусов, а вот вечером температура снова скакнет до -6. Вся снежная каша и слякоть, которая успеет образоваться за день, опять замерзнет, так что будьте готовы и ходите очень аккуратно.

Во вторник, 24 марта, картина существенно не изменится. С утра термометры покажут -7 градусов, а днем эта отметка повысится до -2. Весь день кировчан будут радовать снег и легкий ветер. Вечером температура опустится до -3 градусов. Синоптики обещают высокую влажность, так что не обманитесь температурой - будет холодно!

В среду, 25 марта, днем наконец выглянет солнышко. Правда, ненадолго и кое-как. С утра обещается от -4 до 0 градусов, днем потеплеет до +3. Погода снова идет в плюс, так что заморозков не ожидается.

Четверг, 26 марта, станет пасмурным днем - с утра и до ночи. Зато наконец действительно потеплеет - синоптики обещают аж до +6 градусов. Вечером похолодает до +4. Сильного ветра не ожидается, так что можно прогуляться, пока погода наладилась!

Последний рабочий день недели также ознаменуется теплом - до +7 градусов днем. Из-за облаков проглянет солнышко, так что рекомендуем вам погулять. Вечером температура опустится до +1 градуса, ночью - до -1. Кажется, весна все же пришла к нам под самый конец ее первого месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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