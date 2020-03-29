2020-03-29T14:58:53+03:00
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Кировчан решили оставить без свежего номера «Комсомолки»

Газетные киоски по всей области закрываются вопреки президентскому указу
Анастасия РОМАНОВА
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«Комсомолка» выражает надежду на понимание и просьбу открыть киоски «Роспечати» на следующей неделе.«Комсомолка» выражает надежду на понимание и просьбу открыть киоски «Роспечати» на следующей неделе.Фото: Анастасия РОМАНОВА
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В Кировской области жители останутся без свежих газет. По всему региону закрываются газетные киоски, несмотря на указ Президента РФ.

Напомним, что грядущая неделя объявлена нерабочей на федеральном уровне. Кировская область не стала исключением - по всему региону закрывают свои двери торговые центры, клубы и кинотеатры. Однако на выходные решили уйти и те, к кому приказ «никого не впущать» не относится в принципе.

В президентском указе четко прописано: СМИ должны работать, как и организации, производящие и выпускающие их. Пункт пятый гласит: «Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих организаций». Да и в постановлении Правительства РФ, обозначающем список предметов первой необходимости, прописаны «печатные средства массовой информации».

В нашем же регионе «Роспечать» отказалась работать на грядущей неделе, закрывшись и от СМИ, и от потребителей, нарушая тем самым закон. «Комсомолка» выражает надежду на понимание и просьбу открыться обратно, ведь газета - это наш хлеб. И не только наш. А пока остается лишь надеяться на то, что у всех наших читателей есть Интернет. И что сеть не рухнет от перегрузки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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