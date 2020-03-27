2020-03-27T16:35:35+03:00
Происшествия

Весна пришла, но вы сидите дома: погода в Кирове на выходные дни

Публикуем прогноз погоды на субботу и воскресенье для тех, кто не ушел на «удаленку»
Анастасия РОМАНОВА
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Они сидят дома и проветривают помещение, по всем рекомендациям. И вы лучше тоже посидите.Они сидят дома и проветривают помещение, по всем рекомендациям. И вы лучше тоже посидите.Фото: Ксения КОРЯКИНА
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Погода наконец образумилась, и на выходные дни в Киров придет самая настоящая весна. Однако на улицу без надобности выходить все равно не рекомендуется. А для тех, кому ну очень нужно в продуктовый за гречкой, «Комсомолка» с помощью Яндекс.Погоды составила прогноз на предстоящие выходные.

Суббота, 28 марта, станет теплой, но пасмурной. Впрочем, изредка будет проглядывать солнце. Уже утром температура поднимется от +1 до +7, а днем достигнет отметки в +10 градусов. Легкий ветер прилагается.

В воскресенье, 29 марта, картина не изменится существенно - разве что солнца совсем не будет. Утром термометры покажут от +3 до +9, днем же отметка поднимется до +11. Вечер воскресенья также обещает быть теплым.

Однако не торопитесь радоваться. По сообщению группы «Любительская метеорология в Кирове», на область идет очередное похолодание, и по северо-западу области уже в воскресенье пройдут дождь и мокрый снег. Так что кировчанам, населяющим не областной центр, стоит приготовиться. И уж точно лучше не выходить из дома - причем жителям всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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