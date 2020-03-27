2020-03-27T14:08:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области кванторианцы ушли на дистанционное обучение

Для юных умников проводят онлайн-занятия и вебинары
Александр МАКАРОВ
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Ребят обучают через вебинары и онлайн-лекции. Фото: vk.com/kvant_kirovРебят обучают через вебинары и онлайн-лекции. Фото: vk.com/kvant_kirov
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Из-за коронавируса большинство образовательных учреждений вышли на дистанционное обучение. Не стали исключением и детские технопарки «Кванториум». Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

В Кирове, Омутнинске и Кирово-Чепецке педагоги проводят для учащихся вебинары через различные платформы. Преподаватели также постоянно общаются с детьми через соцсети и мессенджеры. Программу обучения достаточно быстро перевели в дистанционный формат, особенно для будущих «айтишников».

- Сейчас мы с ребятами занимаемся разработкой мобильных приложений, - рассказал наставник IT-квантума в Кирове Максим Рогачев. - Я подготовил примеры, где пошагово расписана вся работа. В онлайне мы будем вместе работать над приложениями и получать обратную связь друг от друга.

Кроме основных занятий, технопарки также проводят онлайн-лекции, хакатоны и другие мероприятия разной тематики. Смотреть их может каждый желающий - достаточно зайти на трансляцию в группе соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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