В Кировской области кванторианцы ушли на дистанционное обучение

27 Март 2020 2020-03-27T14:08:45+03:00

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Из-за коронавируса большинство образовательных учреждений вышли на дистанционное обучение. Не стали исключением и детские технопарки «Кванториум». Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

В Кирове, Омутнинске и Кирово-Чепецке педагоги проводят для учащихся вебинары через различные платформы. Преподаватели также постоянно общаются с детьми через соцсети и мессенджеры. Программу обучения достаточно быстро перевели в дистанционный формат, особенно для будущих «айтишников».

- Сейчас мы с ребятами занимаемся разработкой мобильных приложений, - рассказал наставник IT-квантума в Кирове Максим Рогачев. - Я подготовил примеры, где пошагово расписана вся работа. В онлайне мы будем вместе работать над приложениями и получать обратную связь друг от друга.

Кроме основных занятий, технопарки также проводят онлайн-лекции, хакатоны и другие мероприятия разной тематики. Смотреть их может каждый желающий - достаточно зайти на трансляцию в группе соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU