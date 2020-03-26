В Кирове просят молодоженов перенести свадьбы

26 Март 2020 2020-03-26T16:30:38+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавируса в Кирове ограничили работу ЗАГСов. Об этом сообщает правительство области. Теперь попасть на прием можно с 8.00 до 12.00, а в городской Дворец бракосочетания - с 09.00 до 13.00. Также отменили выездную регистрацию брака и рождения.

Молодоженам рекомендуют перенести церемонию на более поздний срок, либо ограничить количество гостей до десяти человек. Обратиться в органы ЗАГС можно через Интернет. Например, написать на электронную почту областного минюста по адресу: minust@ako.kirov.ru; либо подать заявление через портал Госуслуг.

Кроме ЗАГСов перестают принимать граждан мировые суды. Известно, что работа приостановлена вплоть до 10 апреля 2020 года. Документы можно также подать через интернет-приемные или по электронной почте.

Ранее мы сообщали, что запрет на массовые мероприятия в Кировской области продлили до особого распоряжения. Также приостанавливают работу развлекательных и досуговых заведений.

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ИСТОЧНИК KP.RU