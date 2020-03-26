2020-03-26T11:25:33+03:00
Общество

В Кирове временно отменили прямой поезд до Нижнего Новгорода

Пассажиры смогут уехать на других рейсах или вернуть деньги за билеты
Александр МАКАРОВ
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Другие поезда отменять не планируетсяДругие поезда отменять не планируетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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ОАО «Российские железные дороги» сообщает об отмене состава Киров - Нижний Новгород. В компании это объяснили «снижением пассажиропотока из-за пандемии коронавируса».

- Дневной экспресс №9/10 сообщением Киров - Нижний Новгород не будет следовать с 3 по 29 апреля и с 12 по 28 мая, - рассказали в пресс-службе Кировского отделения ГЖД. - Пассажиры, купившие билеты на отмененные даты, смогут вернуть деньги либо уехать другими рейсами.

В РЖД отметили, что на данный момент отмена фирменного поезда «Вятка» и других транзитных составов не планируется. Все рейсы идут по расписанию.

Ранее мы сообщали о сокращении автобусов и троллейбусов на городских маршрутах. Меньше машин будет только в дневное время. В «час-пик» общественный транспорт будет выезжать как обычно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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