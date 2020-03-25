2020-03-25T18:36:40+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Кирове «урезают» количество общественного транспорта

Днем автобусов и троллейбусов на городских улицах станет меньше
Александр МАКАРОВ
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Перевозчики сокращают количество автобусов на линияхПеревозчики сокращают количество автобусов на линияхФото: Валерий РОМАНОВ
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С 26 марта в Кирове снизят количество автобусов и троллейбусов на маршрутах. Это связывают с тем, что школьники и студенты перешли на дистанционное обучение, а взрослых вывели на удаленную работу. Кроме того, снизилась и общая активность горожан в поездках по городу.

По этой причине в будние дни на один троллейбус меньше станет на маршрутах: №1, 3, 4, 7, 14. По два автобуса потеряют маршруты №16, 33, 46, 87, 47.

В выходные меньше на одну машину будет на маршрутах: №2, 39, 16, 46, 50. Еще по два автобуса не станет на маршрутах №21, 30, 47, 84, 87, 88. По три машины потеряют №23 и 53. А вот в Радужный поедет аж на четыре автобуса №44 меньше.

Изменения касаются только дневных рейсов, когда пассажиров меньше всего. В «часы-пик» на линии выйдет привычное количество общественного транспорта.

Также в ведомстве напомнили, что после каждого рейса салоны машин дезинфицируют. Протираются поручни, а также стекла и сиденья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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