Кировский общественный транспорт теперь дезинфицируют после каждого рейса
В кировском общественном транспорте с 16 марта усилили санитарно-профилактические меры в связи с эпидемией ОРВИ. Об этом сообщает городское АТП.
Все экипажи автобусов и троллейбусов получили инструкции по проведению профилактики, им выдали необходимые средства дезинфекции. Она проводится после каждого рейса.
Кондуктор маршрута №1 поделилась, что на конечной остановке, после выхода всех пассажиров, экипаж начинает уборку салона. В первую очередь обрабатывают поручни и другие места, которых кировчане чаще всего касаются руками. Более основательную уборку проводят в салонах утром и вечером, в обычном режиме.
Как отметило АТП, такие меры будут действовать до тех пор, пока ситуация с эпидемией ОРВИ и гриппа не стабилизируется.
ИСТОЧНИК KP.RU