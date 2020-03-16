Кировский общественный транспорт теперь дезинфицируют после каждого рейса

16 Март 2020 2020-03-16T17:39:02+03:00

После каждого рейса в транспорте обрабатывают поручни и другие контактные места. Фото: admkirov.ru

Такие меры приняли в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ

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В кировском общественном транспорте с 16 марта усилили санитарно-профилактические меры в связи с эпидемией ОРВИ. Об этом сообщает городское АТП.

Все экипажи автобусов и троллейбусов получили инструкции по проведению профилактики, им выдали необходимые средства дезинфекции. Она проводится после каждого рейса.

Кондуктор маршрута №1 поделилась, что на конечной остановке, после выхода всех пассажиров, экипаж начинает уборку салона. В первую очередь обрабатывают поручни и другие места, которых кировчане чаще всего касаются руками. Более основательную уборку проводят в салонах утром и вечером, в обычном режиме.

Как отметило АТП, такие меры будут действовать до тех пор, пока ситуация с эпидемией ОРВИ и гриппа не стабилизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU