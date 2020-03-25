В «Платоне» прокомментировали обращение кировских перевозчиков

25 Март 2020 2020-03-25T18:46:01+03:00

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Информацию о проблемах в работе «Платона» категорически отвергают. Напомним, ранее мы писали про обращение кировских перевозчиков бизнес-омбудсмену региона. «Комсомолка» получила комментарий от официального представителя госсистемы.

По его словам, грузоперевозчики региона каждый месяц оформляют более трех тысяч т.н. маршрутных карт. Всего за время работы в системе зарегистрировано около семи с половиной тысяч грузовиков. Из них более пяти тысяч имеют бортовые устройства. В «Платоне» отмечают, что треть из них ни разу не включались. Срок эксплуатации приборов - три года, через которые их нужно заменить.

Из-за пандемии коронавируса приняты дополнительные меры безопасности. Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики решила увеличить срок службы приборов на три месяца. Теперь владельцам большегрузов не нужно посещать офисы «Платона» в карантин.

Обновленный срок автоматически изменится в личном кабинете системы. Там же нужно оставить заявку на получение нового устройства. По всем вопросам можно позвонить на круглосуточную горячую линию по телефону: 8 (800) 550-02-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU