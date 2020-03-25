Кировские дальнобойщики просят отключить систему «Платон» на время эпидемии коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T18:58:57+03:00

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Коронавирус затронул уже многие сферы жизни кировчан. Пандемия не обошла стороной даже дальнобойщиков. В частности, Союз грузоперевозчиков Кировской области обратился к омбудсмену по защите прав предпринимателей Владиславу Попову. Они просят временно остановить работу «Платона» (система взимания платежей с большегрузов - Ред.).

В своем письме грузоперевозчики утверждают, что им перестали выдавать бортовые устройства, фиксирующие проезд грузовиков по федеральным дорогам. Альтернативный вариант - оплата пробега через т. н. маршрутные карты - не работает. Из-за неуплат предприниматели стали получать крупные штрафы. Дефицит приборов объясняют закрытием границ с Китаем, откуда они и поставлялись.

Перевозчики обратились к бизнес-омбудсмену Кировской области. Фото: сп-вятка.рф

Также в обращении Союза подчеркивается, что проблемы дальнобойщиков могут стать всеобщими. Штрафы вынуждают многих перевозчиков не выезжать в рейсы. Из-за коронавирусного ажиотажа и повышенного спроса многие продукты могут исчезнуть с полок магазинов.

Как сообщил «Комсомолке» официальный представитель «Платона», информация о каких-либо проблемах в работе госсистемы в Кировской области не соответствует действительности. Общий поток грузоперевозчиков по федеральным трассам региона не снижается. А за февраль-март 2020 года пробег превысил на 10% показатели прошлого года. Статистика доказывает, что логистика и доставка товаров осуществляются без сбоев.

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ИСТОЧНИК KP.RU