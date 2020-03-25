2020-03-25T11:25:41+03:00
Происшествия

Пьяный водитель «Субару» устроил гонки в центре Кирова

Мужчина пытался уйти от преследования и столкнулся с припаркованным авто
Александр МАКАРОВ
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Водителю грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. Фото: vk.com/gibdd43Водителю грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. Фото: vk.com/gibdd43
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В Кирове задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от полицейских. 37-летний житель Свердловской области гонял по центру города и врезался в другую машину. Об этом случае рассказали в ГИБДД Кировской области.

Погоня произошла в воскресенье, 22 марта. Информация о, возможно, пьяном водителе «Субару» поступила в дежурную часть около пяти вечера. Вскоре на улице Ленина автомобиль увидели сотрудники ДПС. Требования остановиться нарушитель проигнорировал и попытался уйти от преследования. Но в итоге он не справился с управлением и столкнулся с припаркованной машиной. На месте аварии мужчину задержали.

«Гонщику» выписали несколько протоколов по ряду нарушений КоАП. В первую очередь за «пьяный руль» ему грозит лишение прав на срок до двух и лет и штраф в 30 тысяч рублей. Материалы переданы в суд.

Погоня 22 марта и комментарий ГИБДД.

Ранее мы сообщали про перевернувшийся «Рено Логан». Им также управлял пьяный водитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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