В Нолинском районе «прилег» на крышу «Рено Логан»

24 Март 2020 2020-03-24T18:19:38+03:00

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ечером, 23 марта, на 15-м километре дороги Нолинск-Советск произошло ДТП. По информации ГИБДД Кировской области, 41-летний пьяный водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением. В результате иномарка перевернулась, а мужчина получил серьезные травмы. Медики доставили его в больницу.

Всего за прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировано четыре аварии с пострадавшими. В одной из них погибли два человека, в других четверо отделались различными травмами. Так, около семи утра, в Ганино, автомобиль «Ауди А6» на полном ходу врезался в остановившийся автобус. В ДТП пострадал 47-летний водитель иномарки. Ему оказали помощь на месте.

Фото: vk.com/gibdd43

ГИБДД Кировской области напоминает: за вождение в нетрезвом виде грозит лишение прав от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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