Смертельное ДТП в Свечинском районе: погибли два человека

24 Март 2020 2020-03-24T11:42:50+03:00

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Вечером понедельника, 23 марта, на 434 километре трассы Кострома-Киров-Пермь произошло страшное ДТП. Как сообщает областная ГИБДД, столкнулись «Рено Логан» и грузовая фура Scania. Автомобили двигались в попутном направлении.

Удар был очень жестким: на фото видно, как у легковушки смята вся правая часть. Крышу в этом месте срезало как ножом. К сожалению, в аварии погиб 50-летний водитель «Логана» и его 49-летняя пассажирка.

ВАЖНО

При плохих погодных и дорожных условиях Госаватоинспекция рекомендует водителям быть особенно внимательными. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию до идущего впереди транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU