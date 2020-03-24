Смертельное ДТП в Свечинском районе: погибли два человека
Вечером понедельника, 23 марта, на 434 километре трассы Кострома-Киров-Пермь произошло страшное ДТП. Как сообщает областная ГИБДД, столкнулись «Рено Логан» и грузовая фура Scania. Автомобили двигались в попутном направлении.
Удар был очень жестким: на фото видно, как у легковушки смята вся правая часть. Крышу в этом месте срезало как ножом. К сожалению, в аварии погиб 50-летний водитель «Логана» и его 49-летняя пассажирка.
ВАЖНО
При плохих погодных и дорожных условиях Госаватоинспекция рекомендует водителям быть особенно внимательными. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию до идущего впереди транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU