2020-03-24T18:53:27+03:00
Общество

Центральный рынок будет доставлять продукты кировчанам на дом

Такую услугу хотят внедрить в связи со снизившимся количеством посетителей
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Тестировать механизм услуги планируют начать на следующей неделе. Фото: admkirov.ruТестировать механизм услуги планируют начать на следующей неделе. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

В Кирове продолжают усиливать меры профилактики против коронавируса. Один из активных борцов с инфекцией - городской Центральный рынок. Однако, несмотря на все принятые меры, из-за эпидемиологической ситуации количество посетителей рынка несколько снизилось. И теперь предприятие намеревается запустить новую услугу - доставку продуктов на дом. По словам заместителя гендиректора АО «Центральный рынок» Артура Шамсутдинова, сейчас руководство прорабатывает механизм и планирует начать тестировать его со следующей недели.

Напомним, Центральный рынок на днях усилил меры профилактики в связи с эпидемией. Для эффективного противодействия вирусу выпустили специальный приказ.

На Центральном рынке введен комплекс профилактических мер.Каждые два часа проводятся дезинфекционные мероприятия. Видео: admkirov.ru

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Администрация решила снести самовольно построенное кафе
Мы в ответе за тех, кого приручили: кировчане могут помочь бездомным животным
В Нолинском районе «прилег» на крышу «Рено Логан»
28 групп в кировских детских садах закрыты на карантин
В Кирове ликвидировали несанкционированную свалку автомобилей
Кировская администрация вышла на борьбу со снегопадом
Центральный рынок будет доставлять продукты кировчанам на дом
«Россети» взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России
Кировчанам приглянулось место для смеющейся скульптуры
«Ростелеком» озвучил статистику кибератак в Приволжском федеральном округе
В Кировской области задержали двух наркокурьеров из Средней Азии
В Кирове летом благоустроят 36 дворов
«Гордормостстрой» отремонтирует 29 тротуаров в Кирове
Смертельное ДТП в Свечинском районе: погибли два человека
В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми
Из-за коронавируса кировским школьникам продлили каникулы на три недели
Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 24 марта 2020 года: семеро подтвержденных и один под подозрением
«Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
Кинотеатр «Колизей» в Кирове продолжит работу в штатном режиме
За выходные врачи проверили на коронавирус 1100 кировчан
В Кировской области проверят финансовую отчетность Фонда капремонта
Деревни Слободского района хотят присоединиться к Кирову из-за плохих условий жизни
Американка с русскими корнями ищет родственников в Богородском районе
Путевки в кировские детские сады временно прекратили выдавать
В Кирове пропал 14-летний подросток
Склоны оврага Засора в Кирове размывает вода из запущенного коллектора
Вятский государственный университет – в числе ключевых участников промышленного и социально-экономического развития региона и страны
В Кирове появится 62 безопасные и качественные автомобильные дороги