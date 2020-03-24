Центральный рынок будет доставлять продукты кировчанам на дом

24 Март 2020 2020-03-24T18:53:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове продолжают усиливать меры профилактики против коронавируса. Один из активных борцов с инфекцией - городской Центральный рынок. Однако, несмотря на все принятые меры, из-за эпидемиологической ситуации количество посетителей рынка несколько снизилось. И теперь предприятие намеревается запустить новую услугу - доставку продуктов на дом. По словам заместителя гендиректора АО «Центральный рынок» Артура Шамсутдинова, сейчас руководство прорабатывает механизм и планирует начать тестировать его со следующей недели.

Напомним, Центральный рынок на днях усилил меры профилактики в связи с эпидемией. Для эффективного противодействия вирусу выпустили специальный приказ.

На Центральном рынке введен комплекс профилактических мер.Каждые два часа проводятся дезинфекционные мероприятия. Видео: admkirov.ru

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU