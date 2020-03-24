В Кировской области задержали двух наркокурьеров из Средней Азии

24 Март 2020 2020-03-24T15:14:36+03:00

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В Юрьянском районе полицейские поймали двух наркокурьеров с большой партией веществ. При задержании они пытались оказать сопротивление. Внутри автомобиля, на котором ехали подозреваемые, оперативники нашли и изъяли около 1,3 кг наркотического средства. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

Выяснилось, что жители одного из государств Средней Азии получили большую партию веществ в Москве. Оттуда они направились в Коми, где сделали оптовые «закладки». В нашей области курьеры тоже планировали сделать тайники, но им «помешали» полицейские.

Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Даже по одной из них перевозчикам отравы грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу, следствие продолжается.

ВАЖНО

В Кировской области продолжается федеральная акция «Сообщи, где торгуют смертью». Внести свой вклад в борьбу с наркоманией может каждый. Обо всех фактах продажи запрещенных веществ УМВД по Кировской области просит сообщать по телефонам: 02, 102 и 8 (8332) 588-368. Телефоны работают круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU