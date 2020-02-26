В Кировской области наркокурьер получил семь с половиной лет колонии

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:32:17+03:00

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В Вятских Полянах вынесли приговор 31-летнему местному жителю. Его обвинили в незаконном хранении и попытке продажи запрещенных веществ. Об этом сообщает областная прокуратора.

Следствие выяснило, что осужденный вместе со своим другом приехали за наркотиком в Санкт-Петербург. Там они купили у некого лица более килограмма вещества. Молодые люди перевезли его на машине из Питера в Вятскополянский район. После успешной доставки мужчина решил продать через «закладки» часть партии. Для этого он привлек еще одного человека. Но вскоре злоумышленников задержали полицейские.

Суд признал неудавшегося наркоторговца виновным. Мужчину осудили на семь с половиной лет колонии строгого режима. Его подельник получили шесть лет и семь месяцев, а третий участник - семь лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU