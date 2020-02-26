2020-02-26T12:32:17+03:00
Происшествия

В Кировской области наркокурьер получил семь с половиной лет колонии

Он перевез и пытался продать более килограмма запрещенных веществ
Александр МАКАРОВ
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Житель Вятских Полян привез в области более килограмма наркотиковЖитель Вятских Полян привез в области более килограмма наркотиковФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Вятских Полянах вынесли приговор 31-летнему местному жителю. Его обвинили в незаконном хранении и попытке продажи запрещенных веществ. Об этом сообщает областная прокуратора.

Следствие выяснило, что осужденный вместе со своим другом приехали за наркотиком в Санкт-Петербург. Там они купили у некого лица более килограмма вещества. Молодые люди перевезли его на машине из Питера в Вятскополянский район. После успешной доставки мужчина решил продать через «закладки» часть партии. Для этого он привлек еще одного человека. Но вскоре злоумышленников задержали полицейские.

Суд признал неудавшегося наркоторговца виновным. Мужчину осудили на семь с половиной лет колонии строгого режима. Его подельник получили шесть лет и семь месяцев, а третий участник - семь лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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