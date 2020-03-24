В Кирове летом благоустроят 36 дворов

24 Март 2020 2020-03-24T15:02:46+03:00

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АО «ГДМС» собирается благоустроить кировские дворы. По сообщению департамента городского хозяйства, именно этот подрядчик выиграл аукцион, получив контракт на 61,9 миллионов рублей. Ранее мы писали, что ему же (как единственному участнику конкурса) доверили ремонт тротуаров в городе. Наш пострел везде поспел!

Устройство пройдет в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды». Контракт подпишут 31 марта, и с мая по сентябрь текущего года подрядчику нужно будет отремонтировать 36 придомовых территорий. Однако это число может увеличиться - оно зависит от готовности жителей участвовать в проекте, который софинансируется за их счет. На данный момент сформирован вот такой список:

Ленинский район

- ул.Менделеева, 27;

- ул.Московская, 140/2, 140/3, 114/1;

- ул.Воровского, 123, 125, 127, 129, 99а;

- ул.Производственная, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, 15/3;

- ул.Некрасова, 14, 22;

- ул.Карла Либкнехта, 154;

- ул.Риммы Юровской, 1.

Октябрьский район

- ул.Ломоносова, 16;

- Октябрьский проспект, 4;

- ул.Дзержинского, 64/1, 64/2;

- переулок Вершининский, 7;

- проезд Студенческий, 10/1;

- ул.Ульяновская, 2;

- ул.Свердлова, 14а;

- ул.А.Горбуновой, 18.

Первомайский район

- ул.Советская, 4;

- ул.Орловская, 26;

- ул.Володарского, 162.

Нововятский район

- ул.Орджоникидзе, 14;

- проспект Строителей, 3-а (мкр Радужный);

- ул.Конституции, 5 (мкр Радужный);

- ул.Индустриальная, 10, 8 (мкр Радужный);

- ул.Конституции, 16 (мкр Радужный).

ИСТОЧНИК KP.RU