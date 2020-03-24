2020-03-24T14:20:34+03:00
Общество

«Гордормостстрой» отремонтирует 29 тротуаров в Кирове

Работы пройдут в рамках двух федеральных проектов
Анастасия РОМАНОВА
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Сроки выполнения работ - с апреля по сентябрь текущего года. Фото: admkirov.ruСроки выполнения работ - с апреля по сентябрь текущего года. Фото: admkirov.ru
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В Кирове с апреля по сентябрь 2020 года отремонтируют 29 тротуаров. Подрядчиком стал АО «Гордормостстрой» - единственный заявившийся на конкурс, по словам пресс-службы городской администрации. И ему на это дело выделено по контракту почти 135 миллионов рублей.

Ремонт будет вестись в рамках сразу двух федеральных проектов - «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По первому из них в каждом районе города отремонтируют несколько заранее выбранных пешеходных зон: девять - в Ленинском, по семь - в Октябрьском и Нововятском и шесть - в Первомайском. Общая протяженность участков - 25,2 км. Ознакомиться с зонами можно на картинках ниже.

В Ленинском районе отремонтируют девять тротуаров. Фото: admkirov.ru

В Ленинском районе отремонтируют девять тротуаров. Фото: admkirov.ru

В Октябрьском районе приведут в порядок семь пешеходных зон. Фото: admkirov.ru

В Октябрьском районе приведут в порядок семь пешеходных зон. Фото: admkirov.ru

В Нововятском районе - тоже семь. Фото: admkirov.ru

В Нововятском районе - тоже семь. Фото: admkirov.ru

Меньше всего участков в Первомайском районе - шесть. Фото: admkirov.ru

Меньше всего участков в Первомайском районе - шесть. Фото: admkirov.ru

По нацпроекту «БКАД» в порядок приведут еще 19 тротуаров.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют еще 19 пешеходных зон. Фото: admkirov.ru

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют еще 19 пешеходных зон. Фото: admkirov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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