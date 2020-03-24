«Гордормостстрой» отремонтирует 29 тротуаров в Кирове
В Кирове с апреля по сентябрь 2020 года отремонтируют 29 тротуаров. Подрядчиком стал АО «Гордормостстрой» - единственный заявившийся на конкурс, по словам пресс-службы городской администрации. И ему на это дело выделено по контракту почти 135 миллионов рублей.
Ремонт будет вестись в рамках сразу двух федеральных проектов - «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По первому из них в каждом районе города отремонтируют несколько заранее выбранных пешеходных зон: девять - в Ленинском, по семь - в Октябрьском и Нововятском и шесть - в Первомайском. Общая протяженность участков - 25,2 км. Ознакомиться с зонами можно на картинках ниже.
В Ленинском районе отремонтируют девять тротуаров. Фото: admkirov.ru
В Октябрьском районе приведут в порядок семь пешеходных зон. Фото: admkirov.ru
В Нововятском районе - тоже семь. Фото: admkirov.ru
Меньше всего участков в Первомайском районе - шесть. Фото: admkirov.ru
По нацпроекту «БКАД» в порядок приведут еще 19 тротуаров.
По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют еще 19 пешеходных зон. Фото: admkirov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU