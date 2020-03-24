В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми

24 Март 2020 2020-03-24T11:40:36+03:00

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Воспитательница одного из кировских детсадов, применявшая насилие к детям, предстала перед судом. Об этом сообщила городская прокуратура Первомайского района.

На суде опросили более 15 человек, и все они подтвердили: обвиняемая действительно оскорбляла и могла даже ударить воспитанников. Однако сама женщина не согласилась с этим, и вины своей не признала, сказав, что очень любит детей.

23 марта кировчанке вынесли приговор: штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, она три года не сможет работать с детьми.

Напомним, в октябре 2019 года от кировчан полилась куча жалоб на одну из воспитательниц детсада №67. Родители утверждали, что с их детьми жестоко обращаются - на них кричат, оскорбляют и даже могут поднять руку. По заявлениям провели проверку, которая подтвердила вышеперечисленное. Женщину уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU