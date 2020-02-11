В Кирове осудят воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:48:58+03:00

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Воспитательница кировского детсада № 67 предстанет перед судом за грубость и применение физического насилия к детям. Об этом сообщают областные органы прокуратуры и Следственный комитет.

Напомним, история берет свое начало в октябре 2019 года. Тогда в региональных СМИ появилось множество жалоб на одну из воспитательниц детсада № 67. Родители утверждали, что женщина грубо относится к детям - оскорбляет их, унижает и даже может поднять на них руку. Причем она могла это сделать за малейшие провинности - к примеру, за то, что ребенок разлил воду во время занятий рисованием или не захотел прибрать за собой игрушки.

По жалобам родителей возбудили доследственную проверку. Все факты подтвердились, и воспитательницу уволили. Уже позже выяснилось, что заведующая детсадом, принимая женщину на работу, не удосужилась взять с нее справку об отсутствии судимости. А у нерадивой воспитательницы таковая как раз-таки имелась - за «незаконное проникновение в жилище». Работать с детьми человек, имевший судимость, не может - таков закон.

И это не единственный факт, говорящий о безответственности заведующей детсадом. Роспотребнадзор Кировской области при проверке также нашел и другие нарушения. В частности, в садике были проблемы с правильным хранением продуктов и дезинфекцией помещений и посуды. Кроме того, меню не всегда соответствовало действительности.

Заведующей детсадом объявили выговор и оштрафовали. Дело же воспитательницы передали в суд. Ей вменяют «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетними». По этой статье нерадивой работнице грозит наказание от немаленького штрафа до вполне реального срока.

ИСТОЧНИК KP.RU