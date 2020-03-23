Склоны оврага Засора в Кирове размывает вода из запущенного коллектора
На днях группа «Строим Киров» опубликовала пост от анонимного диггера (исследователя городских подземных коммуникаций - Ред.). Автор пишет, что улицы Ленина и Свободы в районе оврага Засора могут обвалиться.
Дело в том, что там проходит дренажный коллектор бывшей речки Сорки, который частично засорен и разрушен. А вода, особенно весной, размывает овраг.
Дренажная система находится в запущенном состоянии. Фото: vk.com/stroim_kirov
- Кто-то придумал укреплять стенки улиц битым кирпичом и грунтом, но от этого стало только хуже, - утверждает автор. - Никто не подумал про коллектор: строительный мусор, который сваливали из КамАЗов, попал внутрь. Люков там, конечно же, не оказалось. Коммуникации очень старые и не выдерживают нагрузки.
Паблик «Строим Киров» подтвердил, что проблема существует. В прошлом году в этом месте обвалился колодец, который засорил ливневую канализацию. По этой причине в овраге появилось озеро.
Фото: vk.com/stroim_kirov
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ИСТОЧНИК KP.RU