2020-03-23T16:53:42+03:00
Общество

Склоны оврага Засора в Кирове размывает вода из запущенного коллектора

Кировчанин утверждает, что по этой причине могут рухнуть городские улицы
Александр МАКАРОВ
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Размытие склонов может обрушить городские улицы. Фото: vk.com/stroim_kirovРазмытие склонов может обрушить городские улицы. Фото: vk.com/stroim_kirov
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На днях группа «Строим Киров» опубликовала пост от анонимного диггера (исследователя городских подземных коммуникаций - Ред.). Автор пишет, что улицы Ленина и Свободы в районе оврага Засора могут обвалиться.

Дело в том, что там проходит дренажный коллектор бывшей речки Сорки, который частично засорен и разрушен. А вода, особенно весной, размывает овраг.

Дренажная система находится в запущенном состоянии. Фото: vk.com/stroim_kirov

Дренажная система находится в запущенном состоянии. Фото: vk.com/stroim_kirov

- Кто-то придумал укреплять стенки улиц битым кирпичом и грунтом, но от этого стало только хуже, - утверждает автор. - Никто не подумал про коллектор: строительный мусор, который сваливали из КамАЗов, попал внутрь. Люков там, конечно же, не оказалось. Коммуникации очень старые и не выдерживают нагрузки.

Паблик «Строим Киров» подтвердил, что проблема существует. В прошлом году в этом месте обвалился колодец, который засорил ливневую канализацию. По этой причине в овраге появилось озеро.

Фото: vk.com/stroim_kirov

Фото: vk.com/stroim_kirov

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ИСТОЧНИК KP.RU

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