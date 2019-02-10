2019-02-10T12:54:57+03:00
Общество

Причина появления «пруда» в овраге Засора - авария на ливневка

Грунтовые воды поднялись на поверхность из-за обвалившегося колодца
Елизавета Захарова
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Кировчан удивил появившийся зимой пруд в овраге Засора. Фото: Строим КировКировчан удивил появившийся зимой пруд в овраге Засора. Фото: Строим Киров
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В давно пустующем овраге Засора в районе улиц Казанской, Герцена и Горбачева образовался «пруд», на котором уже поселилось несколько десяток уток. После жалоб кировчан в социальных сетях специалисты Кировских Коммунальных систем сразу же выехали на поиски утечки.

При первичном визуальном осмотре источник воды коммунальщики не нашли. Тогда, чтобы определить причину зимнего наводнения, был проведен химический анализ.

Экспертиза показала, что вода поднялась на поверхность не из-за повреждения городских сетей водоснабжения, а из-за грунтовых вод. В пятницу бригада рабочих от «Гордормостстроя» выяснили, что «течка» произошла из-за обвалившегося в коллекторе колодца, который забил систему оттока воды.

К ремонту ливневки специалисты приступили в субботу. Как сообщил директор «Гордормостстроя» Леонид Лобов, после восстановления колодца, вода сама уйдет из оврага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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