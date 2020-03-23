2020-03-23T12:47:40+03:00
Происшествия

При ДТП в Верхошижемском районе грузовик «потерял» содержимое и кабину

К счастью, водитель не получил никаких травм
Александр МАКАРОВ
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Грузовик получил серьезные повреждения. Фото: ГИБДД по Кировской областиГрузовик получил серьезные повреждения. Фото: ГИБДД по Кировской области
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Пятничное утро, 20 марта, выдалось богатым на ДТП с грузовиками. Кроме столкновения в Кирово-Чепецком районе, произошла еще одна авария. На 75 километре трассы Киров - Советск - Яранск в кювет «улетел» автомобиль МАЗ-5336.

В группе «Киров Убежище» опубликовали видео с последствиями. На кадрах видно, как многотонная махина крайне неудачно «приземлилась» за пределы дороги. У машины оторвало крышу и фургон. При этом в канаву вывалился груз тушенки. На момент съемки платформу с остатками кабины уже подняли и поставили на колеса.

Скриншот: vk.com/ky43_ubezhishe

Скриншот: vk.com/ky43_ubezhishe

В ГИБДД по Кировской области «Комсомолке» рассказали, что пострадавших в этой аварии нет. Надо признать, что водителю повезло: повреждения у машины очень серьезные. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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