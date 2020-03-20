В Кирово-Чепецком районе столкнулись два грузовика: есть пострадавшие

20 Март 2020 2020-03-20T12:09:46+03:00

Два грузовика столкнулись на «встречке». Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

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Сегодня ночью, 20 марта, на 9 километре трассы Киров - Кирово-Чепецк произошло серьезное ДТП. По информации ГИБДД Кировской области на «встречке» столкнулись грузовой фургон «Исузу» и МАЗ-молоковоз. Кроме того, после удара МАЗ врезался в дорожное ограждение.

В результате аварии оба водителя получили различные травмы. Им оказали медицинскую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП.

ВАЖНО

При плохой погоде ГИБДД Кировской области рекомендует водителям быть предельно внимательными. Необходимо не превышать скорость и соблюдать дистанцию до идущего впереди транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU