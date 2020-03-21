Министр экономразвития Кировской области оценила полки городских магазинов
20 марта министр экономразвития Кировской области Наталья Кряжева посетила магазины федеральных и местных сетей. Это связано с тем, что в Кирове из-за угрозы эпидемии, горожане стали массово «сметать» продукты первой необходимости. Торговые точки выбраны с учетом проходимости и доступности для покупателей.
В супермаркете одной из кировских сетей на Ленина, 20 выяснилось, что дефицита товара нет, а полки пополняются продуктами своевременно.
- Мы обеспечены продуктами в достаточном объеме, - отметил директор по развитию товарной сети. - Видим некий повышенный спрос, но он постепенно снижается. При этом продукция есть, а цены на нее не изменились.
Рейды по супермаркетам показали, что их работники трудятся в перчатках, обслуживающий персонал проводит дезинфекцию корзинок, касс и прилавков.
Цены на продукты отслеживают каждый день. Их рост незначительный - в пределах 5%. Правительство области создало целый штаб по мониторингу цен, где отслеживают 47 групп товаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU