В больницах Кировской области имеется более 500 аппаратов ИВЛ

20 Март 2020 2020-03-20T15:10:31+03:00

На приобретение дополнительного оборудования правительство области выделило еще более двух с половиной миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кировчан беспокоит ситуация с коронавирусом в области и степени готовности к борьбе с ним. В особенности население интересуется оснащением больниц и возможностью принять больных. Правительство региона ответило на наиболее часто задаваемые вопросы жителей области.

На борьбу с новой инфекцией из резервного фонда выделили 2,685 миллиона рублей. Деньги пойдут на покупку дополнительного оснащения и лекарств. В больницах пополнили запасы необходимых расходных материалов, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Сейчас во всех больницах есть необходимое оборудование. Аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), о которых особенно часто спрашивают, в регионе более 500 единиц. И на покупку дополнительных государство выделило нам еще 10 миллионов рублей.

А в областной больнице есть аппарат ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), и задача его в насыщении крови кислородом, если легкие не могут справиться с этим. В случае необходимости его готовы передать городской инфекционной больнице. Кроме того, региональный бюджет выделил 6 миллионов рублей на покупку второго такого аппарата, а также двух специальных боксов для перевозки пациентов.

Кировская инфекционная больница, по сообщению правительства области, полностью готова к приему пациентов. В ней соблюдаются все условия санитарно-эпидемиологического режима, включая полную изоляцию больного. Лабораторную диагностику проводят в полном объеме. Тест-систем на выявление коронавируса в распоряжении больницы предостаточно, и их запасы постоянно пополняются.

На территории региона организовали работу карантинного центра. Там размещают всех прибывших из потенциально опасных мест, но без признаков заболевания.

Напоминаем, на данный момент в Кировской области зарегистрировано трое человек с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирус». Еще четверо пациентов с подозрением на заболевание ждут результатов анализов. Все они находятся в кировской инфекционной больнице в изолированных боксах и получают нужное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU