Россельхознадзор забрал у предпринимателя подозрительные пельмени
В феврале текущего года Россельхознадзор проверил некоего предпринимателя, который занимался розничной торговлей. Сотрудники нашли у него продукцию собственного производства: «пельмени из лосятины со свининой». И все бы ничего, да только на них не было даты изготовления, что считается нарушением.
В итоге подозрительные пельмешки в количестве 1,184 кг были изъяты, а на предпринимателя составили административный протокол. Торговцу назначили штраф в размере десяти тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о найденных в Кирове зараженных грушах. Россельхознадзор обнаружил в привезенной партии фруктов калифорнийскую щитовку.
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ИСТОЧНИК KP.RU