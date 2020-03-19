Россельхознадзор забрал у предпринимателя подозрительные пельмени

19 Март 2020 2020-03-19T16:46:56+03:00

На продукции не было срока годности

Изменить размер текста: A A

В феврале текущего года Россельхознадзор проверил некоего предпринимателя, который занимался розничной торговлей. Сотрудники нашли у него продукцию собственного производства: «пельмени из лосятины со свининой». И все бы ничего, да только на них не было даты изготовления, что считается нарушением.

В итоге подозрительные пельмешки в количестве 1,184 кг были изъяты, а на предпринимателя составили административный протокол. Торговцу назначили штраф в размере десяти тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о найденных в Кирове зараженных грушах. Россельхознадзор обнаружил в привезенной партии фруктов калифорнийскую щитовку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU