2020-03-19T16:46:56+03:00
Общество

Россельхознадзор забрал у предпринимателя подозрительные пельмени

На продукции не было срока годности
Александр МАКАРОВ
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Потенциально опасные пельмени изготавливались предпринимателемПотенциально опасные пельмени изготавливались предпринимателемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В феврале текущего года Россельхознадзор проверил некоего предпринимателя, который занимался розничной торговлей. Сотрудники нашли у него продукцию собственного производства: «пельмени из лосятины со свининой». И все бы ничего, да только на них не было даты изготовления, что считается нарушением.

В итоге подозрительные пельмешки в количестве 1,184 кг были изъяты, а на предпринимателя составили административный протокол. Торговцу назначили штраф в размере десяти тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о найденных в Кирове зараженных грушах. Россельхознадзор обнаружил в привезенной партии фруктов калифорнийскую щитовку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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