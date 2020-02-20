Висит груша – нельзя скушать: в Кирове в этих фруктах нашли вредителя

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:33:10+03:00

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В середине февраля Россельхознадзор по Кировской области проконтролировал недавно поступившую в наш регион партию фруктов и овощей. В первую очередь осмотрели груши, которые привезли из Москвы.

Результаты исследования показали, что в этих фруктах поселилась калифорнийская щитовка – опасный для растений вредитель. Но заражённые плоды для людей не представляют серьёзной опасности.

Поэтому груши по приказу Россельхознадзора допустили к выгрузке. И разрешили продавать на территории Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU