Бывший гендиректор УК ответит за смерть пенсионерки, на которую с крыши упал снег

19 Март 2020 2020-03-19T16:10:19+03:00

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В Кирове предстанет перед судом бывший гендиректор ООО «Актив-Комфорт». Год назад из-за халатности женщины, не желавшей добросовестно исполнять свои обязанности, погибла пенсионерка. Об этом сообщает областной Следком.

Напомним, 21 февраля минувшего года на 60-летнюю кировчанку с крыши упала глыба льда. Очевидцы вызвали скорую, которая и увезла женщину в больницу. Пенсионерка была в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, она скончалась в октябре 2019 года.

На бывшего гендиректора УК завели уголовное дело, в компании провели обыск и изъяли нужные следствию документы. В результате установили: на момент трагедии на крыше образовались снег и наледь. Бывший гендиректор «Актив-Комфорт» знала об этом факте, но решила сэкономить и не предпринимать никаких действий, полагаясь, видимо, на «авось». И даже не огородила опасный дом. В результате ее халатности погиб человек.

Дело направили в суд. Обвиняемая проходит по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека». За желание сэкономить ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU