Комбинат питания разорвал контракты с поставщиками некачественных продуктов в детсады города

19 Март 2020 2020-03-19T15:53:13+03:00

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История с некачественными продуктами для детских садов Кирова продолжается. В администрации города рассказали, что комбинат питания прерывает контракты с недобросовестными поставщиками. Так, разорван договор на поставку молока от пермской компании «Ника». «Молочку» в детсады привозит местный производитель. Кроме того, приостановлен контракт с неким ООО «Руссбиф». Мясо от этого поставщика тоже не соответствует требованиям.

Также в мэрии планируют привлечь к закупкам как можно больше кировских предприятий. Это логично, ведь местная продукция славится хорошим качеством, чего нельзя сказать о поставщиках из других регионов. В свою очередь комбинат питания хочет создать собственную лабораторию. Это позволит проверять качество продукции на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU