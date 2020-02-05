2020-02-05T12:32:35+03:00
Общество

Молоко для детей оказалось некачественным

Кировский комбинат питания приостановил контракт с поставщиком
Александр МАКАРОВ
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Молоко из Пермского края не прошло экспертизуМолоко из Пермского края не прошло экспертизуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На днях из Центра гигиены и эпидемиологии Кировской области пришли результаты экспертизы молока, которое поставляли в некоторые детсады города. Напомним, на качество продукта пожаловались заведующие дошкольных учреждений. Более тысячи литров молока изъяли и направили на экспертизу в Центр.

Результаты не порадовали: жирность продукта меньше, чем должна быть по контракту. Показатель составляет 2.3%, хотя должен быть не менее 2.5%. В заключении экспертов сказано: «цвет - кремовый, при отстаивании образуется осадок, массовая доля жира ниже нормы».

В итоге комбинат питания решил приостановить контракт с поставщиком - компанией «Ника». На это время в детские сады города будут привозить продукт от «Кировской молочной компании» из Пасегово по прямому договору.

Директор комбината питания Александр Шутов уточнил, что по условиям контракта у ООО «Ника» есть десять дней на «исправление ошибок». За это время им нужно доставить пробную партию молока, которое сразу пойдет на экспертизу. И если отклонений не будет, то кировчане продолжат сотрудничество с компанией из Пермского края. Таково требование закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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