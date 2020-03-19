Гречка и сахар не исчезнут: кировчан заверяют о достаточном количестве продуктов в регионе

19 Март 2020 2020-03-19T11:09:41+03:00

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Сообщения кировчан о пустых прилавках в магазинах не остались без внимания правительства области. В министерстве экономразвития региона заверили: продуктов хватит на всех. Количество товаров и их стоимость ежедневно мониторят. Это делается для того, чтобы недобросовестные владельцы торговых точек не начали резко поднимать цены на продукты.

- В Кирове действительно есть небольшой подъем спроса на некоторые товары, - отмечает министр экономразвития Наталья Кряжева. - В первую очередь это сахар, крупы, мука и консервы. Ажиотаж наблюдается только в областном центре, в районах ситуация спокойная.

Пустые полки некоторых магазинов, которые публиковали в соцсетях кировчане, объясняют «более сложной логистикой федеральных сетей». При этом дефицита товаров нет, представители ритейлов заявили о достаточных запасах на складах.

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ИСТОЧНИК KP.RU