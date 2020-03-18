В Кирове на карантин вышли девять групп детских садов

18 Март 2020 2020-03-18T16:33:40+03:00

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В мэрии сообщают, что на карантин вышли девять групп в детских садах № 13, 57, 61, 84, 85, 129, 160, 162, 191. Остальные продолжают работать как обычно. Помещения моют с дезинфицирующими средствами и обеззараживают ртутными лампами.

Родителям кировских малышей дают советы по профилактике. В первую очередь нужно внимательно следить за температурой ребенка. Если она повышена или появились признаки простуды, то лучше сразу обратиться к врачу. В такое время не стоит заниматься самолечением.

Также Роспотребнадзор рекомендует родителям делать дома ежедневную влажную уборку и почаще проветривать помещение. Что касается личной гигиены, то нужно напоминать ребенку почаще мыть руки. Обязательно - после возвращения с улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU