Кировские детсады не собираются закрывать на карантин

17 Март 2020 2020-03-17T16:22:22+03:00

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Кировские детсады не спешат закрывать свои двери для воспитанников. По сообщению департамента образования, все дошкольные учреждения города продолжают работу в штатном режиме. Однако в них соблюдаются все профилактические меры.

В садиках проводят влажную уборку, дезинфекцию, проветривают помещения в отсутствие детей. Кроме того, во всех дошкольных учреждениях ввели новую меру - обеззараживание воздуха бактерицидными лампами. Игровые помещения обрабатывают во время тихого часа, спальни - утром и вечером.

За самочувствием детей и сотрудников детсадов усилили наблюдение. С родителями воспитанников проводятся беседы о необходимости обращения к врачу при недомогании или появлении симптомов ОРВИ и ОРЗ.

Напоминаем, что с 17 марта учащиеся всех школ Кировской области досрочно отправились на каникулы. Городские вузы, техникумы и колледжи перешли на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU